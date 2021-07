Nelle Filippine i Senatori si chiedono se lo Stato stia finanziando le fake-news (Di lunedì 12 luglio 2021) Circa dodici Senatori delle Filippine hanno sollevato un’importante questione relativa alla circolazione delle fake news nei vari social media e si stanno chiedendo se i fondi che alimentano tali aziende di disinformazione provengano dallo Stato. LEGGI ANCHE > Twitter perde l’esenzione dalle responsabilità legali in India Cosa sono le «troll farms» La questione sulle «troll farms» viene sollevata qualche mese prima delle elezioni presidenziali previste Nelle Filippine nel maggio 2022. E la metà dei 24 membri che compongono il Senato ha firmato questa proposta di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 luglio 2021) Circa dodicidellehanno sollevato un’importante questione relativa alla circolazione dellenei vari social media e si stanno chiedendo se i fondi che alimentano tali aziende di disinformazione provengano dallo. LEGGI ANCHE > Twitter perde l’esenzione dalle responsabilità legali in India Cosa sono le «troll farms» La questione sulle «troll farms» viene sollevata qualche mese prima delle elezioni presidenziali previstenel maggio 2022. E la metà dei 24 membri che compongono il Senato ha firmato questa proposta di ...

Advertising

Mariate48641882 : RT @marco_sampietro: Nelle Filippine il sesso consensuale é a partire dai 12 anni. In Niger addirittura 11. Allucinante. - luca_tessitore : RT @marco_sampietro: Nelle Filippine il sesso consensuale é a partire dai 12 anni. In Niger addirittura 11. Allucinante. - bassi_suresh : RT @marco_sampietro: Nelle Filippine il sesso consensuale é a partire dai 12 anni. In Niger addirittura 11. Allucinante. - patv2008 : RT @marco_sampietro: Nelle Filippine il sesso consensuale é a partire dai 12 anni. In Niger addirittura 11. Allucinante. - gattogeremia : RT @marco_sampietro: Nelle Filippine il sesso consensuale é a partire dai 12 anni. In Niger addirittura 11. Allucinante. -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle Filippine Il prezzo di Smooth Love Potion (SLP) raddoppia, utenti di Axie Infinity in forte crescita La crescita maggiore è stata osservata nelle Filippine, in Venezuela, a Cuba , in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Negli ultimi due mesi il numero di utenti è notevolmente aumentato, come evidenzia ...

Entro il 2025 quasi 5 miliardi di portafogli digitali nel mondo ...quello delle Filippine e dell'Indonesia, sono solo alcuni dei fattori trainanti che stanno spingendo verso l'adozione dei pagamenti digitali in questa regione. Seguono da vicino, soprattutto nelle ...

Allerta nelle Filippine dopo eruzione del vulcano Taal ANSA Nuova Europa Una campionessa del mondo in casa Autosped: ecco Giulia Rulli Giulia Rulli, reduce da un campionato di A1 a Broni, vestirà la canotta dell’Autosped nella prossima stagione Era stato il sogno proibito della scorsa estate ma, seppur con un anno di ritardo, finalme ...

Le ondate di caldo possono essere letali. E il cambiamento climatico peggiora la situazione Ma in alcuni Paesi del Sudamerica, in Kuwait, Iran e in alcune parti del sud-est asiatico, il bilancio in termini di vite umane è ancora più elevato: arriva fino al 77% in Ecuador e al 61% nelle ...

La crescita maggiore è stata osservata, in Venezuela, a Cuba , in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Negli ultimi due mesi il numero di utenti è notevolmente aumentato, come evidenzia ......quello dellee dell'Indonesia, sono solo alcuni dei fattori trainanti che stanno spingendo verso l'adozione dei pagamenti digitali in questa regione. Seguono da vicino, soprattutto...Giulia Rulli, reduce da un campionato di A1 a Broni, vestirà la canotta dell’Autosped nella prossima stagione Era stato il sogno proibito della scorsa estate ma, seppur con un anno di ritardo, finalme ...Ma in alcuni Paesi del Sudamerica, in Kuwait, Iran e in alcune parti del sud-est asiatico, il bilancio in termini di vite umane è ancora più elevato: arriva fino al 77% in Ecuador e al 61% nelle ...