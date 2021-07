Nel 2020 flussi di lavoro contratti e irrigiditi, -30% per le assunzioni (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Nell'anno pandemico i flussi riguardanti tutte le tipologie di rapporti di lavoro si sono contratti, irrigiditi. Le assunzioni hanno subito una contrazione attorno al 30%, arrivando a sfiorare il 40% per intermittenti e apprendisti. Le trasformazioni sono diminuite del 21% e le cessazioni sono calate mediamente del 25%, con livelli più elevati in particolare per l'apprendistato (-31%) e per il tempo indeterminato (-29%), vale a dire per le tipologie contrattuali più interessate dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso contestuale alla cig Covid. Sono alcuni dei dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Nell'anno pandemico iriguardanti tutte le tipologie di rapporti disi sono. Lehanno subito una contrazione attorno al 30%, arrivando a sfiorare il 40% per intermittenti e apprendisti. Le trasformazioni sono diminuite del 21% e le cessazioni sono calate mediamente del 25%, con livelli più elevati in particolare per l'apprendistato (-31%) e per il tempo indeterminato (-29%), vale a dire per le tipologie contrattuali più interessate dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso contestuale alla cig Covid. Sono alcuni dei dati ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Mancini scoppia in lacrime nel post-partita: bellissimo l'abbraccio con Gianluca Vialli - team_world : ULTIMI 15 MINUTI per votare KILL MY MIND di Louis Tomlinson nel sondaggio che trovate qui ?? sul profilo della comp… - Mov5Stelle : Più di settemila cantieri finanziati nel 2020 dal piano #RigeneraItalia. Nonostante l’emergenza Covid e lo stop for… - Itasean : RT @LorenzoLamperti: Jareeporn Jarukornsakul figura nella lista dei 50 cittadini più ricchi in Thailandia nel 2020 stilata da Forbes. La su… - LorenzoLamperti : Jareeporn Jarukornsakul figura nella lista dei 50 cittadini più ricchi in Thailandia nel 2020 stilata da Forbes. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Il governo invoca la "sicurezza nazionale" per controllare le big di internet Perché è importante La Cina punta ad aumentare la produzione di energia elettrica (per uso sia domestico sia industriale) generata da gas naturale (nel 2020 l'8,8 per cento del totale, contro una ...

Phishing nelle app di messaggistica: dove e come avviene Secondo una ricerca , nel 2020 le app di messaggistica hanno superato i social network del 20% in termini di popolarità tra gli utenti, diventando lo strumento di comunicazione più utilizzato. I risultati del sondaggio ...

Nel 2020 prestazioni sanitarie ambulatoriali in calo del 20,3% Panorama della Sanità L’UCRAINA PUNTA ANCORA A NATO E UE Annessione della Crimea e guerra nel Donbas hanno rafforzato il corso filo-occidentale di Kiev, che brama la piena integrazione nella sfera economico-militare statunitense. Il dilemma binazionale va s ...

Tridico (Inps): "2020 anno eccezionale, ricordare il contributo delle istituzioni e dei singoli" Roma, 12 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Il XX Rapporto Annuale dell'Inps copre nella sua interezza il 2020, un anno eccezionale sotto molti aspetti, ...

Perché è importante La Cina punta ad aumentare la produzione di energia elettrica (per uso sia domestico sia industriale) generata da gas naturale (l'8,8 per cento del totale, contro una ...Secondo una ricerca ,le app di messaggistica hanno superato i social network del 20% in termini di popolarità tra gli utenti, diventando lo strumento di comunicazione più utilizzato. I risultati del sondaggio ...Annessione della Crimea e guerra nel Donbas hanno rafforzato il corso filo-occidentale di Kiev, che brama la piena integrazione nella sfera economico-militare statunitense. Il dilemma binazionale va s ...Roma, 12 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Il XX Rapporto Annuale dell'Inps copre nella sua interezza il 2020, un anno eccezionale sotto molti aspetti, ...