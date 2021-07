Nei festeggiamenti a Milano 15 feriti | tre sono gravi

(Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Quindici, di cui trestati soccorsi nella notte in piazza Duomo a, durante iper la vittoria della nazionale agli Europei. Lo riferisce la centrale operativa del 118 dell'Areu intervenuta a partire dalla mezzanotte con sette ambulanze e due automediche. Le situazioni più critiche hanno riguardato un 21enne ricoverato in codice giallo al Niguarda per l'amputazione di tre dita della mano per l'esplosione di un petardo. Un coetaneo è stato portato all'ospedale Policlinico didopo che lo scoppio di un petardo gli avrebbe perforato l'addome, ...

repubblica : Finale degli Europei, a Milano 15 feriti nei festeggiamenti in piazza Duomo: gravi tre ventenni - MediasetTgcom24 : Euro 2020, a Milano 15 feriti nei festeggiamenti: tre sono gravi #Euro2020 - Eurosport_IT : Nel momento della trasformazione di Jorginho, sono tutti corsi ad esultare. Tutti tranne uno, Giorgio Chiellini.… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Euro 2020, a Milano 15 feriti nei festeggiamenti: tre sono gravi #Euro2020 - AngryMercurio : ??Notti magiche... Inseguendo un goal...??#campionideuropa -

Ultime Notizie dalla rete : Nei festeggiamenti

La Repubblica

a Milano 15 feriti, tre sono ...Ad oggi abbiamo il 2 per cento dei posti occupatireparti di terapia intensiva, grazie alle ... Secondo il virologo iper la vittoria agli Europei hanno solo peggiorato una situazione ...S. Maria Capua Vetere – Momenti di paura a Santa Maria Capua Vetere durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia: un ragazzo è stato accoltellato in zona anfiteatro. Il 19enne è stato ...I festeggiamenti per il trionfo della Nazionale ai Campionati europei di calcio, la scorsa notte, hanno sconfinato in eccessi. Ben tre gli interventi dei Vigili del Fuoco, da Vietri sul Mare ad Amalfi ...