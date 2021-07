NBA Finals 2021, i Bucks accorciano sull’1-2, Antetokounmpo da favola (Di lunedì 12 luglio 2021) Squillo dei Bucks in gara-3 delle NBA Finals 2021. Milwaukee accorcia le distanze nella serie contro i Phoenix Suns imponendosi in casa per 120-100, trascinato dal solito Antetokounmpo: 41 punti, 13 assist e 6 rimbalzi le sue statistiche in un match spaccato da due importanti parziali nel secondo quarto (20-6) e nell’ultima fase del terzo periodo (24-6). Non solo Giannis, però, protagonista nella serata dei Bucks: Holiday mette a segno 21 punti, sono 18 invece per Middleton mentre nelle fila degli ospiti il miglior marcatore è Chris Paul con 19 punti. Problemi di falli per Ayton, costretto ad accomodarsi ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Squillo deiin gara-3 delle NBA. Milwaukee accorcia le distanze nella serie contro i Phoenix Suns imponendosi in casa per 120-100, trascinato dal solito: 41 punti, 13 assist e 6 rimbalzi le sue statistiche in un match spaccato da due importanti parziali nel secondo quarto (20-6) e nell’ultima fase del terzo periodo (24-6). Non solo Giannis, però, protagonista nella serata dei: Holiday mette a segno 21 punti, sono 18 invece per Middleton mentre nelle fila degli ospiti il miglior marcatore è Chris Paul con 19 punti. Problemi di falli per Ayton, costretto ad accomodarsi ...

