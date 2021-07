Nazionale in festa sul pullman a Roma, il tour degli azzurri (Di lunedì 12 luglio 2021) La Nazionale campione d’Europa festeggerà per le vie di Roma su un pullman scoperto. Gli azzurri con il ct Roberto Mancini percorreranno Via del Corso, farà il giro di Piazza Venezia, poi Via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, Via del Tritone, Piazza Barnerini, Via Veneto, Piazza Brasile e Via Pinciana per poi tornare all’Hotel Parco dei Principi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Lacampione d’Europa festeggerà per le vie disu unscoperto. Glicon il ct Roberto Mancini percorreranno Via del Corso, farà il giro di Piazza Venezia, poi Via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, Via del Tritone, Piazza Barnerini, Via Veneto, Piazza Brasile e Via Pinciana per poi tornare all’Hotel Parco dei Principi. L'articolo proviene da Italia Sera.

