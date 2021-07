Nazionale, Immobile esulta e risponde alle critiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Sarà pesata quella scarpa da cui togliere qualche sassolino. È d’oro massiccio. E questo, a Ciro Immobile, non glielo toglierà nessuno. Per lui parlano i numeri: è salito sul tetto d’Europa appena 12 mesi come bomber più prolifico, ieri come trionfatore azzurro. Eppure lo hanno criticato, a volte anche sbeffeggiato. Senza notare le corse, la fatica, le gambe pesanti per l’ennesimo scatto a coprire la linea di passaggio. Ma Ciro non è stato solo questo: ha segnato anche due gol, appena uno in meno dell’idolatrato Kane, che il terzo lo ha fatto sulla respinta di un rigore sbagliato. Ha pianto Ciro ieri stringendo la coppa tra le mani, avrà pensato di essersela meritata forse ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Sarà pesata quella scarpa da cui togliere qualche sassolino. È d’oro massiccio. E questo, a Ciro, non glielo toglierà nessuno. Per lui parlano i numeri: è salito sul tetto d’Europa appena 12 mesi come bomber più prolifico, ieri come trionfatore azzurro. Eppure lo hanno criticato, a volte anche sbeffeggiato. Senza notare le corse, la fatica, le gambe pesanti per l’ennesimo scatto a coprire la linea di passaggio. Ma Ciro non è stato solo questo: ha segnato anche due gol, appena uno in meno dell’idolatrato Kane, che il terzo lo ha fatto sulla respinta di un rigore sbagliato. Ha pianto Ciro ieri stringendo la coppa tra le mani, avrà pensato di essersela meritata forse ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 45'+1 Girata di #Immobile respinta dalla difesa inglese, poi tiro centrale di #Verratti parato da Pic… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 11' Palla in verticale di #Insigne per #Immobile, Pickford sceglie bene il tempo dell'uscita ????… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 21' Che occasione per gli #Azzurri! #Immobile e #Barella non trovano lo spazio per concludere a rete!… - Nihal884 : @MissAd_ Immobile ha fatto un Europeo di sacrificio, lo schema della nazionale non è il più adatto a lui,le sue doti non spiccano. - amsicora27 : RT @errera_luca: Ormai insultare #Immobile quando gioca con l’#Italia è diventato sport nazionale… Addirittura gente che vuole #Belotti. L’… -