Nazionale | Iezzo | Amore e Valentini sulla vittoria dell’Italia di Euro2020

si è soffermato su Euro 2020, in particolare sull'uscita della Francia e la sfida tra l'... Laitaliana deve sfruttare le probabili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard, che sono ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro, ex portiere del Napoli dal 2005 al 2011: "Il rinnovo di Insigne? È normale che interessi ai ...Lami ...Gigio Donnarumma, ieri, è stato nominato miglior calciatore dell'Europeo: un successo senza precedenti per il portiere stabiese.L'ex portiere del Napoli prevede un futuro sempre più luminoso per il numero 1 della Nazionale Italiana, appena acquistato dal Paris Saint-Germain.