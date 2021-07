Nazionale, è appena cominciata: ecco i prossimi impegni degli Azzurri (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria agli Europei è un punto di partenza per gli Azzurri di Mancini, impegnata a breve nella fase finale di Nations League La Gazzetta dello Sport ha stilato un calendario del futuro prossimo della Nazionale di Roberto Mancini. Saranno 16 mesi non-stop, tra Qualificazioni al Mondiale, finali di Nations League e la rassegna in Qatar. Da settembre a dicembre 2022 (qualificazione permettendo), la Nazionale giocherà a settembre contro Bulgaria, Svizzera e Lituania per le qualificazioni a Qatar 2022. Ad ottobre, si terrà la fase finale di Nations League, che si disputerà proprio in Italia tra Milano e Torino: l’Italia sarà di scena ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria agli Europei è un punto di partenza per glidi Mancini, impegnata a breve nella fase finale di Nations League La Gazzetta dello Sport ha stilato un calendario del futuro prossimo delladi Roberto Mancini. Saranno 16 mesi non-stop, tra Qualificazioni al Mondiale, finali di Nations League e la rassegna in Qatar. Da settembre a dicembre 2022 (qualificazione permettendo), lagiocherà a settembre contro Bulgaria, Svizzera e Lituania per le qualificazioni a Qatar 2022. Ad ottobre, si terrà la fase finale di Nations League, che si disputerà proprio in Italia tra Milano e Torino: l’Italia sarà di scena ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 74' #Berardi! Inserimento sul lancio di #Bonucci, mira appena alta sull'uscita di Pickford! ????… - ArmandaGelsomin : RT @Danipol1970: Non si fischia l'inno nazionale degli avversari e non ci si toglie la medaglia appena messa al collo con fare stizzoso. A… - GaeBrancaccio : @ziaiaia3 Ciao Ste?? Credo che #Insigne sia importantissimo per questa Nazionale come lega centrocampo e attacco e… - everywh3re : ho appena letto di quello che sta succedendo in inghilterra e sono davvero contenta che abbia vinto l’italia non so… - TheWinterLight7 : RT @Danipol1970: Non si fischia l'inno nazionale degli avversari e non ci si toglie la medaglia appena messa al collo con fare stizzoso. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale appena L'Italia vince gli Europei: cosa faceva la rosa di oggi nel 2006 Sky Sport Mancini dedica la vittoria a Paolo Mantovani e ai sampdoriani: “Un pezzo di questa coppa è loro” Nella conferenza dopo la finale degli Europei vinta contro l’Inghilterra, il c.t. azzurro Roberto Mancini ha voluto dedicare il successo dell’Italia a una persona per lui speciale: “Un pezzo di questa ...

Federculture, Sacchi nel consiglio direttivo L’assessore alla cultura, moda, design e relazioni internazionali Tommaso Sacchi è stato nominato nel consiglio direttivo di Federculture, appena rinnovato dopo la scadenza naturale del mandato. “Sono ...

Nella conferenza dopo la finale degli Europei vinta contro l’Inghilterra, il c.t. azzurro Roberto Mancini ha voluto dedicare il successo dell’Italia a una persona per lui speciale: “Un pezzo di questa ...L’assessore alla cultura, moda, design e relazioni internazionali Tommaso Sacchi è stato nominato nel consiglio direttivo di Federculture, appena rinnovato dopo la scadenza naturale del mandato. “Sono ...