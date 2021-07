Nasce «Appennino Bike Tour», la ciclovia più lunga d’Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Una lunga ciclovia che segue la dorsale appenninica, dalla Liguria alla Sicilia per più di 2600 chilometri, attraversando 14 regioni, 26 parchi e aree protette, più di trecento comuni e composta da 44 comuni tappa. Questi i numeri di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino inaugurata pochi giorni fa, un progetto di cicloturismo e turismo sostenibile che, attraverso la cartellonistica e la collaborazione con i comuni attraversati, ambisce a diventare un circuito cicloturistico a tutti gli effetti. Nato dai cittadini e dalle associazioni, finanziato dalle ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Unache segue la dorsale appenninica, dalla Liguria alla Sicilia per più di 2600 chilometri, attraversando 14 regioni, 26 parchi e aree protette, più di trecento comuni e composta da 44 comuni tappa. Questi i numeri di, ladell’inaugurata pochi giorni fa, un progetto di cicloturismo e turismo sostenibile che, attraverso la cartellonistica e la collaborazione con i comuni attraversati, ambisce a diventare un circuito cicloturistico a tutti gli effetti. Nato dai cittadini e dalle associazioni, finanziato dalle ...

biffifra : In bici sulla dorsale d’Italia: nasce Appennino Bike Tour (di A. Cianciullo) - jacopogiliberto : RT @Legambiente: #ABT Appennino Bike Tour @StefanoCiafani “Non è una semplice #ciclovia, è un progetto straordinario, che nasce dalle asso… - StefanoCiafani : RT @Legambiente: #ABT Appennino Bike Tour @StefanoCiafani “Non è una semplice #ciclovia, è un progetto straordinario, che nasce dalle asso… - AntCianciullo : In bici sulla dorsale d’Italia: nasce Appennino Bike Tour - rimmon1971 : RT @HuffPostItalia: In bici sulla dorsale d’Italia: nasce Appennino Bike Tour -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Appennino Italia in bici, Abruzzo protagonista con tre itinerari insieme a Lino Guanciale ... da Torre de' Passeri a Lettomanoppello Strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese e Appulo ... Giuseppe Cerasa " nasce dalla certezza che bastano due ruote per acciuffare le bellezze di un territorio ...

Big Jump, tuffo collettivo in Arno Abbiamo pensato di organizzare l'evento principale a Pratovecchio Stia , territorio dove nasce l'...maxi progetto promosso sull'intera asta fluviale dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino ...

In bici sulla dorsale d’Italia: nasce Appennino Bike Tour L'HuffPost Nasce «Appennino Bike Tour», la ciclovia più lunga d’Italia Dalla Liguria alla Sicilia la ciclovia di duemilaseicento km per scoprire l'Italia più autentica in sella ad una bici Una lunga ciclovia che segue la dorsale appenninica, dalla Liguria alla Sicilia pe ...

Nasce “La Vela” primo centro di consulenza ed assistenza domiciliare privata della montagna Riceviamo e pubblichiamo Castelnovo ne' Monti ha accolto un nuovo progetto imprenditoriale, unico nel suo genere in Appennino. Antonella Bronzoni, 35 anni di Ramiseto, ha inaugurato “La Vela”, il prim ...

... da Torre de' Passeri a Lettomanoppello Strada statale 17 "dell'Abruzzese e Appulo ... Giuseppe Cerasa "dalla certezza che bastano due ruote per acciuffare le bellezze di un territorio ...Abbiamo pensato di organizzare l'evento principale a Pratovecchio Stia , territorio dovel'...maxi progetto promosso sull'intera asta fluviale dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'...Dalla Liguria alla Sicilia la ciclovia di duemilaseicento km per scoprire l'Italia più autentica in sella ad una bici Una lunga ciclovia che segue la dorsale appenninica, dalla Liguria alla Sicilia pe ...Riceviamo e pubblichiamo Castelnovo ne' Monti ha accolto un nuovo progetto imprenditoriale, unico nel suo genere in Appennino. Antonella Bronzoni, 35 anni di Ramiseto, ha inaugurato “La Vela”, il prim ...