Napoli | rapina durante i festeggiamenti | un poliziotto sparato all’addome

(Di lunedì 12 luglio 2021)ria al Corso Garibaldi dinella sera deiper la vittoria dell’Italia agli Europei. Sono finiti in ospedale untore ed un, che sarebbe intervenuto per bloccare l’assalto. L’agente è stato colpito da un proiettileed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Operato all’istante, non è in pericolo di vita. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, poliziotto fuori servizio interviene durante rapina: ferito - SkyTG24 : Napoli, poliziotto fuori servizio interviene durante rapina: ferito - mattinodinapoli : Festa per l'Italia, rapina a Napoli: donna trasportata in ospedale - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Rapina nel centro commerciale Auchan di Mugnano, arrestati due napoletani - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Rapina nel ristorante giapponese di Portici, arrestato il bandito con lo spray disinfettante -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rapina

Non solo festeggiamenti aper la vittoria dell'Italia agli Europei. Diverse le rapine, soprattutto di scooter, messe a segno durante la 'notte magica'. In particolare, i carabinieri stanno indagando su uno degli assalti ...Un poliziotto del commissariato di Secondigliano è stato ferito all'addome da un colpo di pistola. È accaduto in piena notte, poco dopo le 3, in corso Garibaldi a. Da quanto denuncia il sindacato Coisp, l'agente era in borghese e fuori dal servizio quando avrebbe notato una persona, risultato poi essere un pregiudicato, speronare tre scooter con la sua ...Il giovane, 22 anni, è accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni nei confronti di una donna, con la quale aveva precedentemente stabilito il ...Il medesimo sistema di videosorveglianza ha permesso, nella stazione di Napoli Centrale durante un controllo straordinario, di arrestare per rapina e violenza sessuale un cittadino nigeriano 22enne. L ...