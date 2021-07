Napoli, ag. Di Lorenzo: «Europeo cosa impensabile. Futuro? Ci sentiamo sul mercato…» (Di lunedì 12 luglio 2021) L’agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato della vittoria dell’Europeo dell’Italia e del Futuro al Napoli del suo assistito Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle conquista dell’Europeo del suo assistito con l’Italia e del Futuro al Napoli. Europeo – «Pensare di poter arrivare in Nazionale per noi era la normalità, poi arrivare a essere Campione d’Europa è una cosa impensabile, come una favola che poi si è realizzata. Ieri dopo 2? l’Italia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) L’agente di Giovanni Diha parlato della vittoria dell’dell’Italia e delaldel suo assistito Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle conquista dell’del suo assistito con l’Italia e delal– «Pensare di poter arrivare in Nazionale per noi era la normalità, poi arrivare a essere Campione d’Europa è una, come una favola che poi si è realizzata. Ieri dopo 2? l’Italia ...

Advertising

claudioruss : L'agente di Giovanni Di Lorenzo: 'Mercato? Se arrivano proposte siamo tenuti a prenderle in considerazione, anche n… - ManUtdMEN : Napoli 'have no plans to sell' United linked Giovanni Di Lorenzo #mufc - DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - samuele_indirli : ??Il #ManchesterUnited è interessato a ????Giovanni Di Lorenzo come vice Wan-Bissaka. La valutazione del club inglese… - MundoNapoli : Ag. Di Lorenzo: “Abbiamo un contratto lungo con il Napoli, ma…” -