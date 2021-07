Mourinho difende Saka | un ragazzino con troppo peso sulle spalle | altri giocatori si sono tirati indietro

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 luglio 2021)irrompe nei commenti sulla finale degli Europei e accusa: perché il destino dell’Inghilterra ha dovuto pesaredel solo? So per certo – ha aggiunto senza però fare nomi – che un giocatore inglese si è tirato. Un commento in difesa del 19enne calciatore dell’Arsenal Bukayo, che non è riuscito a “bucare” la porta degli azzurri decretando così il secondo posto degli inglesi., oggetto di insulti razzisti da parte degli stessi tifosi inglesi, è stato difeso anche dal premier britannico Boris Johnson. E diversi attestati di ...