Mourinho critica Southgate: «Non capisco i cambi. E poi Saka rigorista…» (Di lunedì 12 luglio 2021) José Mourinho ha criticato alcune scelte fatte dal ct Gareth Southgate durante la finale di Euro 2020 contro l'Italia José Mourinho ha criticato alcune scelte fatte dal ct Gareth Southgate durante la finale di Euro 2020 contro l'Italia. RASHFORD E SANCHO – «Il primo punto che per me è stato il più difficile da capire dal punto di vista dell'allenatore è quello dei cambi di Walker e Henderson per Rashford e Sancho. Prima di un corner in difesa perdi due buoni difensori e li sostituisci con due giocatori freddi, non difensori. In quell'occasione l'Inghilterra poteva ...

