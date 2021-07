MotoGP | Marquez | In Austria I hope to be 100%

(Di lunedì 12 luglio 2021) After having sat out the entire 2020 season due to injury, Marc(the highest paid rider in) only returned to his Honda RC213V for the third race of the 2021 season, at Portimao, an ...

After having sat out the entire 2020 season due to injury, Marc(the highest paid rider in) only returned to his Honda RC213V for the third race of the 2021 season, at Portimao, an event that marked the start of his recovery. In the seven races he's ...Dopo aver completamente saltato la stagione 2020 a causa dell'infortunio rimediato all'omero destro, Marc(il pilota più pagato della) ha potuto ritrovare la sua Honda RC213V nel terzo GP del 2021 , a Portimao, dando inizio alla sua ripresa fisica. Nelle sette gare disputate è tornato a ...La convalescenza dell’otto volte iridato continua a essere altalenante e lo spagnolo non ha certezze su come si presenterà al Red Bull Ring, il 6 agosto ...L'avanzamento dello sviluppo delle MotoGP non ha tolto valore al pilota, secondo Valentino Rossi e Marc Márquez, anche se ha portato a dei cambiamenti nello stile di guida. Negli ultimi anni lo ...