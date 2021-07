Morti, feriti gravi e incidenti durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia di Mancini (Di lunedì 12 luglio 2021) Un bilancio gravissimo quello legato ai festeggiamenti per la finale dell’Europeo 2020, vinto dall’Italia. Allo scoccare dei festeggiamenti, da Torino a Catania, passando per tutte le città italiane, a centinaia si sono riversati in strada e in piazza per festeggiare la Nazionale di Mancini, ma non tutti sono stati momenti vissuti all’insegna della precazione anti-covid e personale. Il giorno dopo la vittoria si contano anche diverse persone decedute, ferite in modo grave e si contano i danni anche alle strutture; nell’Alessandrino è stata persino danneggiata una statua. feriti ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Un bilanciossimo quello legato aiper la finale dell’Europeo 2020, vinto dall’Italia. Allo scoccare dei, da Torino a Catania, passando per tutte le città italiane, a centinaia si sono riversati in strada e in piazza per festeggiare la Nazionale di, ma non tutti sono stati momenti vissuti all’insegna della precazione anti-covid e personale. Il giorno dopo lasi contano anche diverse persone decedute, ferite in modo grave e si contano i danni anche alle strutture; nell’Alessandrino è stata persino danneggiata una statua....

stanzaselvaggia : Feriti, morti, atti di vandalismo. Le notti magiche degli italiani, oltre la retorica dei titoloni. - c_fineline : RT @91MEDICINE: ok allora NON sono stati confermati i 13 morti ma solo 49 arresti poi in Italia un morto e un bambino ferito a FOGGIA e alt… - ManuQ24916888 : RT @beatrice_tom: Stadio Heysel 29 maggio 1985. Finale coppa dei campioni. Gli hooligans caricano le tifoserie italiane dentro allo stadio… - beatrice_tom : Stadio Heysel 29 maggio 1985. Finale coppa dei campioni. Gli hooligans caricano le tifoserie italiane dentro allo… - crossxyourxmind : RT @crossxyourxmind: ????raga non spargete fake news, non sono stati confermati i 13 morti ma solo 49 arresti, in Italia un morto e un bamb… -