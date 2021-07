Modesto rialzo per l' indice del settore telecomunicazioni +0 | 63%

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tra le azioni del Ftse SmallCap , bene Tiscali , con undell'1,79%. Piccolo passo in avanti per Retelit , che porta a casa un timido +0,51%. 12 - 07 - 2021 06:00

Teleborsa

...recupero sui valori precedenti per Sesa , che conclude in progresso dello 0,97%. Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotenteper Sabaf , che archivia la sessione ...Nel listino principale , frazionaleper Inwit , che mette a segno unprofit a +0,82%. Tra le azioni del Ftse SmallCap , bene Tiscali , con undell'1,79%. Piccolo passo in avanti ...Senza slancio il comparto telecomunicazioni in Italia che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'indice dei giganti europei ...(Teleborsa) - Il comparto utility in Italia si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' indice Utilities dell'Area Euro. Il FTSE Italia Utilities ...