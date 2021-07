Mionetto lancia la nuova campagna internazionale“Nato in Italia | amato ovunque”!

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - On air laglobale: un viaggio intorno al mondo per esaltare e far scoprire i valori di un brand dall'animana e dal carattere cosmopolita Paolo Bogoni, Chief Marketing Officer e Management Board Executive diS.p.A. racconta: “Con questa, che si declina in un'ampia piattaforma di comunicazione, raccontiamo i valori di un brand che, in perfetta sintonia con i caratteri del Prosecco, porta la qualità e lo stile di vitano nel mondo.” Valdobbiadene, luglio 2021 – “. Non solo un Prosecco.” è il claim che la ...

Valdobbiadene, luglio 2021 – "Mionetto. Non solo un Prosecco ... cinema e DOOH) attualmente in fase di lancio sia in Italia che nei mercati internazionali, consolidati ed emergenti, dall'Europa ...Un viaggio intorno al mondo per esaltare e far scoprire i valori di un brand dall'anima italiana e dal carattere cosmopolita: "Mionetto. Non solo un Prosecco", "Nato in Italia, amato ovunque" ...