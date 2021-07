Mims | Giovannini | “Trasporto aereo in ripresa Ita opportunità che non dobbiamo farci sfuggire”

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – “I dati ci dicono che il sistema economico italiano è già in: lo era per alcuni settori l’anno scorso ma adesso tutti i settori si stanno muovendo e anche gli ultimissimi dati sui movimenti deldanno la stessa indicazione. Ovviamentestare attenti perché la variante Delta è un pericolo e per la sicurezza di tuttitenerla sotto controllo. La buona notizia però è che anche quei settori che erano in difficoltà adesso sono ripartiti in tutta Europa”. È quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico ...

Ultime Notizie dalla rete : Mims Giovannini

Borsa Italiana

È quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enricoparlando con i giornalisti a margine della celebrazione del quarantennale di Enav.Al momento, nonostante l'impegno di tanti bravissimi funzionari ilnon pronto a mantenere questo impegno. Per questo - ha aggiunto- mi sto battendo per creare un nucleo di una ...(Teleborsa) - "I dati ci dicono che il sistema economico italiano è già in ripresa: lo era per alcuni settori l'anno scorso ma adesso tutti i settori si stanno muovendo e anche gli ultimissimi dati su ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 lug - Una task force di 'una trentina di innovatori e tecnologi' per spingere sull'innovazione al ministero delle Infrastrutture e della mobiita' sostenibili.