Milano, paziente accoltella chirurgo al San Donato: voleva fare una visita senza la prenotazione. Medico in condizioni serie (Di lunedì 12 luglio 2021) Un uomo di 75 anni ha accoltellato un Medico chirurgo al Policlinico San Donato, in provincia di Milano. Il Medico, un 65enne è stato portato in sala operatoria in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Dopo il gesto, avvenuto poco prima delle 14, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Milano con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto si apprende, il 75enne, cittadino italiano – con precedenti per minaccia e ingiuria – residente a San Donato voleva effettuare una visita vascolare

