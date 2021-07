Milano, la libreria Lgbt Antigone derubata il giorno del Pride. Il fondatore: “Manca la conoscenza della cultura Lgbt” (Di lunedì 12 luglio 2021) È stato un attimo. Il giorno del Pride milanese, all’Arco della Pace, lo staff della libreria Antigone stava riordinando il materiale in esposizione al banchetto organizzato per l’occasione. “Era fine giornata, avevo messo l’incasso nello zaino e poco dopo sarei andato a versarlo”, spiega Mauro Muscio, fondatore del negozio. In serata, fra le 20.30 e le 20.45, lo zaino sparisce: “Non so come. Hanno sicuramente approfittato di un nostro momento di distrazione e immagino ci sorvegliassero, perché devono aver visto che mettevo via i contanti”, continua. Nella borsa c’era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) È stato un attimo. Ildelmilanese, all’ArcoPace, lo staffstava riordinando il materiale in esposizione al banchetto organizzato per l’occasione. “Era fine giornata, avevo messo l’incasso nello zaino e poco dopo sarei andato a versarlo”, spiega Mauro Muscio,del negozio. In serata, fra le 20.30 e le 20.45, lo zaino sparisce: “Non so come. Hanno sicuramente approfittato di un nostro momento di distrazione e immagino ci sorvegliassero, perché devono aver visto che mettevo via i contanti”, continua. Nella borsa c’era ...

