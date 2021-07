Milanese: Questa sera si ufficializza il candidato sindaco della coalizione di centrodestra (Di lunedì 12 luglio 2021) di Erika Noschese Già Questa sera, al massimo domani, la coalizione di centrodestra avrà il suo candidato sindaco. Ne è sicuro Guido Milanese, vice coordinatore regionale di Forza Italia che si dice particolarmente fiducioso per Questa tornata elettorale tanto attesa che vede la sinistra, e il centro sinistra, spaccato grazie alla candidatura della dirigente scolastica dell’Alfano I, Elisabetta Barone. Questa sera, infatti, dovrebbero riunirsi – salvo cambiamenti dell’ultimo minuto – i vertici regionali ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 12 luglio 2021) di Erika Noschese Già, al massimo domani, ladiavrà il suo. Ne è sicuro Guido, vice coordinatore regionale di Forza Italia che si dice particolarmente fiducioso pertornata elettorale tanto attesa che vede la sinistra, e il centro sinistra, spaccato grazie alla candidaturadirigente scolastica dell’Alfano I, Elisabetta Barone., infatti, dovrebbero riunirsi – salvo cambiamenti dell’ultimo minuto – i vertici regionali ...

Advertising

Seishonagon3 : RT @milanoarte: La bellezza del #Liberty milanese in questa foto di Fred Romero. In questi giorni si svolge in tutta #Italia la #ArtNoveauW… - faustomamberti : RT @oscarwildeness: E comunque questa frase è molto da Imen Jane e compagna milanese - 2002Sissi : RT @CBugliano: ?? ECCONE UN'ALTRA Bei tempi quando a fare le recensioni c'erano persone esperte che lavoravano per il Gambero Rosso o la Gui… - CME_Rodriquez : Roma, sotto casa: Un milanese entra in in bar e chiede 'una brioche'. La faccia dei due baristi e il silenzio degl… - LaPanceraRosa : AmiSci romani, piccolo esempio dell'efficienza milanese. In questa via stamattina c'è stato il mercato rionale, dur… -