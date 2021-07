Milan | si complica Isco | il nuovo trequartista può arrivare dalla Serie A

Advertising

MarinoEugenio_ : TS, #Milan: il @ManUtd sembra di non essere intenzionato a cedere Diogo #Dalot. La trattativa si complica per i rossoneri. - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: Milan, si complica Dalot: Maldini fiuta il colpo Aurier @RibaltaRossoner - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Milan, si complica Dalot: Maldini fiuta il colpo Aurier @RibaltaRossoner - la_rossonera : Milan, si complica Dalot: Maldini fiuta il colpo Aurier @RibaltaRossoner - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Si complica la pista @DalotDiogo: ecco la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Milan complica

SerieANews

...Locatelli siper il pressing dell'Arsenal: i Gunners, per avere l'azzurro, sarebbero disposti a tirar fuori fino a 40 milioni di euro. Anche se Locatelli preferirebbe comunque la Juve....Il centravanti francese classe '86 è sempre più vicino al, che avrebbe trovato un accordo con i Blues per il pagamento di un piccolo indennizzo (circa 2 milioni di euro) per accaparrarsi il ...Intervenuto a CMIT TV il giornalista Emanuele Gamba ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria dell'Italia agli Europei ...A tal proposito il Milan ha spinto sull'acceleratore per portare a Milano ... come il profilo ideale per rinforzare l'attacco rossonero. È stato però abbastanza complicato riuscire a trovare un ...