Milan, Giroud arriva mercoledì: ecco quando sarà a disposizione di Pioli (Di lunedì 12 luglio 2021) Olivier Giroud sbarcherà a Milano tra martedì e mercoledì per svolgere le visite mediche e iniziare l’avventura con il Milan Olivier Giroud dovrebbe sbarcare tra domani e, più probabilmente, dopo domani a Milano per effettuare le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi due anni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Il centravanti francese arriva per un milione di euro (più uno di bonus) dal Chelsea dove si è recentemente fregiato del titolo di Campione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Oliviersbarcherà ao tra martedì eper svolgere le visite mediche e iniziare l’avventura con ilOlivierdovrebbe sbarcare tra domani e, più probabilmente, dopo domani ao per effettuare le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà alper i prossimi due anni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Il centravanti franceseper un milione di euro (più uno di bonus) dal Chelsea dove si è recentemente fregiato del titolo di Campione ...

