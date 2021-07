Milan, esordio stagionale con la Pro Sesto: la sfida in diretta tv (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Milan si prepara a fare il proprio esordio stagionale sul campo. I rossoneri affronteranno in amichevole la Pro Sesto, club che milita nel campionato di Serie C. La sfida è in programma sabato 17 luglio 2021, con calcio d’inizio fissato per le ore 17. «Ufficiale la nostra prima amichevole stagionale: sabato ospiteremo la Pro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilsi prepara a fare il propriosul campo. I rossoneri affronteranno in amichevole la Pro, club che milita nel campionato di Serie C. Laè in programma sabato 17 luglio 2021, con calcio d’inizio fissato per le ore 17. «Ufficiale la nostra prima amichevole: sabato ospiteremo la Pro L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Milan esordio Gianluigi Donnarumma, quanto guadagna il portiere della Nazionale eroe di Wembley ...fa il suo esordio nelle coppe confederali, nel corso del match di andata del terzo turno preliminare di Europa League vinta sul campo del Craiova. Ha raggiunto quota 200 gare ufficiali con il Milan ...

Bryan Cristante, l'orgoglio di Casarsa Ermes Spagnol della società casarsa, società dove Brian ha cominciato a 14 anni, ci fa vedere le foto che la società custodisce orgogliosamente: c'è il suo approdo al Milan, poi l'esordio a 16 anni ...

Cassano tra Inter e Milan: tanta voglia, poca gloria Il Milan mi ha tirato fuori dai guai ... La squadra del cuore, un ciclo che si chiude dopo quel dribbling, quell'esordio, quel goal, proprio contro i nerazzurri. Un decennio di attesa, di speranze, di ...

