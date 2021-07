Migranti in festa per l’Italia nell’hotspot a Lampedusa

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ha coinvolto tutti la vittoria della nazionale italiana agli europei, anche chi è riuscito ad arrivare in Italia per avere una possibilità

Sapiddu : Europei, Lampedusa in festa canta 'Questo è l'ombelico del mondo': balli anche tra i migranti - AnsaSicilia : Europei: festa a Lampedusa, anche in hotspot migranti.

... 'Riflettevamo su questa nostra rete del Mediterraneo', e proprio ieri, domenica,di san Benedetto, si è celebrata la Giornata di preghiera per imorti in mare indetta dalla Cei. 'La ......della vittoria ai rigori della squadra di calcio italiana nella finale dei campionati europei giocata a Wembley e' scoppiata la. Canti e balli in strada e nell'hotspot che ospita i...È quello che è successo ieri tra i migranti nell’hotspot di Lampedusa. Sulle note "Questo è l'ombelico del mondo" di Jovanotti, suonata dal vivo da un complesso musicale, è scoppiata la festa con ...Sulle note della canzone 'Questo e' l'ombelico del mondo' di Jovanotti, suonata dal vivo da un complesso musicale, anche a Lampedusa, estremo lembo ...