Migliaia di tifosi sul Lungomare di Reggio Calabria per celebrare l’Italia Campione d’Europa: bandiere tricolore e maglie azzurre, inizia una lunga notte di festa – FOTO e VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di Salvatore Dato / StrettoWeb FOTO di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021)di Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi Salvatore Dato / StrettoWebdi ...

Advertising

marcodimaio : Giusto e doveroso omaggio di @SkySport a due giganti del giornalismo sportivo, Rino Tommasi e Gianni Clerici. Due v… - Carlino_Cesena : Italia campione d'Europa, migliaia di tifosi in festa a Cesenatico - and1dontknowwhy : abbiamo vinto gli europei. siamo campioni d'Europa quando gli inglesi erano già convinti di aver vinto (in casa lor… - Labatarde2 : Contenti quelli delle edicole, migliaia di danni, ogni volta peggio. Io non dormo fino a quando non so come sta and… - Camper_Samu : RT @TerenasIII: I rigori sono praticamente il modo di decidere chi avrà migliaia di € in danni a causa dei tifosi #Euro2020Final -