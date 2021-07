Michele Morrone furioso con l’autrice dei libri a cui è ispirato 365 giorni: “Mi dissocio dallo schifo che ha detto sull’Italia” (Di lunedì 12 luglio 2021) Michele Morrone è tornato recentemente sul set di 365 giorni per girare il sequel del film che lo scorso anno ha riscosso moltissimo successo su Netflix. Come abbiamo detto più volte, oltre a Morrone che interpreta Massimo Torricelli, ci sono anche Anna Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska e l’attore nostrano Simone Susinna. Se qualche settimana fa l’attore di 365 giorni si era indispettito per delle foto rubate sul set del film che lo ritraevano completamente nudo, questa volta Michele ha voluto dissociarsi completamente dalle parole pronunciate ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 luglio 2021)è tornato recentemente sul set di 365per girare il sequel del film che lo scorso anno ha riscosso moltissimo successo su Netflix. Come abbiamopiù volte, oltre ache interpreta Massimo Torricelli, ci sono anche Anna Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska e l’attore nostrano Simone Susinna. Se qualche settimana fa l’attore di 365si era indispettito per delle foto rubate sul set del film che lo ritraevano completamente nudo, questa voltaha voluto dissociarsi completamente dalle parole pronunciate ...

