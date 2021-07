Michele Morrone contro l’autrice di 365 giorni per le parole contro l’Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) L'autrice del libro 365 giorni, Blanka Lipinska, ha criticato l'Italia sui social ma Michele Morrone, star del film omonimo, ha voluto prendere le distanze. Michele Morrone si è infuriato con l'autrice di 365 giorni, Blanka Lipinska, per le sue parole contro l'Italia: l'autrice ha soggiornato per alcuni giorni nel nostro Paese e lo ha criticato aspramente sui suoi profili social. Blanka Lipinska è l'autrice della trilogia erotica da cui è stato tratto 365 giorni, il film che lo scorso anno ha spopolato su ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021) L'autrice del libro 365, Blanka Lipinska, ha criticato l'Italia sui social ma, star del film omonimo, ha voluto prendere le distanze.si è infuriato con l'autrice di 365, Blanka Lipinska, per le suel'Italia: l'autrice ha soggiornato per alcuninel nostro Paese e lo ha criticato aspramente sui suoi profili social. Blanka Lipinska è l'autrice della trilogia erotica da cui è stato tratto 365, il film che lo scorso anno ha spopolato su ...

Advertising

blogtivvu : “Odio l’Italia”, autrice di #365Giorni contro il nostro Paese: #MicheleMorrone replica e prende le distanze - zazoomblog : Blanka Lipinska di 365 giorni: “Odio l’Italia spero di non doverci più tornare” Michele Morrone risponde piccato -… - StraNotizie : Blanka Lipinska di 365 giorni: “Odio l’Italia spero di non doverci più tornare”, Michele Morrone risponde piccato… - BITCHYFit : Blanka Lipinska di 365 giorni: 'Odio l'Italia spero di non doverci più tornare', Michele Morrone risponde piccato *… - GiuseppeporroIt : 365 giorni, Michele Morrone perde le staffe con l’autrice del libro a cui si è ispirato il film #michelemorrone -