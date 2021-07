Michele Morrone contro Blanka Lipinska che dice di odiare l’Italia

Advertising

blogcupoftea : Michele Morrone (365 giorni) difende l'Italia da Blanka Lipinska - blogtivvu : “Odio l’Italia”, autrice di #365Giorni contro il nostro Paese: #MicheleMorrone replica e prende le distanze - zazoomblog : Blanka Lipinska di 365 giorni: “Odio l’Italia spero di non doverci più tornare” Michele Morrone risponde piccato -… - StraNotizie : Blanka Lipinska di 365 giorni: “Odio l’Italia spero di non doverci più tornare”, Michele Morrone risponde piccato… - BITCHYFit : Blanka Lipinska di 365 giorni: 'Odio l'Italia spero di non doverci più tornare', Michele Morrone risponde piccato *… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Morrone

si è infuriato con l' autrice di 365 giorni , Blanka Lipinska, per le sue parole contro l'Italia : l'autrice ha soggiornato per alcuni giorni nel nostro Paese e lo ha criticato ...A molti il nome di Blanka Lipinska non dirà molto: lei è l'autrice di 365 Giorni da cui è stato tratto il celebre film che vede protagonista. Negli ultimi giorni la donna è stata in vacanza in Italia ma a quanto pare la sua permanenza nel nostro Paese non è stata particolarmente gradita da parte sua. Autrice di 365 Giorni ...All’autrice di 365 Giorni non sarebbero andate a genio molti aspetti dell’Italia fino a spingersi oltre ed a ringraziare quasi il cielo per il fatto di essere in procinto di tornare in patria. Attrave ...L'autrice del libro 365 giorni, Blanka Lipinska, ha criticato l'Italia sui social ma Michele Morrone, star del film omonimo, ha voluto prendere le distanze. Michele Morrone si è infuriato con l'autric ...