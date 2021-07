Meteo, allerta temporali e vento. Rischio grandine: ecco dove (Di lunedì 12 luglio 2021) temporali e grandine dopo il grande caldo : già dal pomeriggio e dalla sera di oggi dalla Francia arriveranno i primi segnali di una depressione atlantica , un vortice "spacca estate", che darà una ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021)dopo il grande caldo : già dal pomeriggio e dalla sera di oggi dalla Francia arriveranno i primi segnali di una depressione atlantica , un vortice "spacca estate", che darà una ...

Advertising

comunedisomma : ?? Emessa allerta meteo ARANCIONE per temporali forti ? dalle ore 9 di domani 13 luglio #SommaLombardo - medusasgayze : di nuovo allerta meteo, questa volta l'albero che non è crollato l'altro giorno mi entra in camera preciso. - horottoilvetro : RT @SkyTG24: Maltempo, domani allerta arancione in Lombardia - TorinoMyCity : RT @mole24torino: ?Meteo? #Allarme #maltempo a #Torino, Arpa lancia l'allerta gialla in Piemonte per le precipitazioni dei prossimi giorni… - Piergiulio58 : Meteo, previsioni di martedì 13 luglio: temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre sei regioni-… -