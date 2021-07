Mercati europei deboli. Milano si allinea

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, così come Piazza Affari che sialla debolezza dei listini del Vecchio Continente. Tra gli investitori si regna la cautela in vista di importanti appuntamenti in arrivo nei prossimi giorni, come le trimestrali americane che partiranno domani, martedì 13 luglio, con i big del credito e le indicazioni giunte dalla presidente della BCE Lagarde sull’intenzione di Francoforte di fornire la nuova guidance sugli stimoli monetari nel meeting del 22 luglio. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,188. Lieve calo dell’oro, che scende a ...