Meloni a Bologna: coerenza e mantenere la parola data, queste le virtù della politica (video) (Di lunedì 12 luglio 2021) Cade qualche goccia sul palco di Bologna dove Giorgia Meloni ha presentato il suo libro, Io sono Giorgia, intervistata dal direttore di QN-il Resto del Carlino Michele Brambilla. Ma la pioggia non scoraggia la platea, accorsa numerosa, e meno che mai la relatrice. La quale, con un sorriso che prova a dissimulare un pizzico di imbarazzo, incassa subito i complimenti dell’intervistatore. Che esordisce menzionando un messaggio che ha inviato nei giorni scorsi alla Meloni. E che rinnova di fronte ai presenti: «Il libro è molto bello. Io l’ho letto tutto e posso dire con sincerità che è scritto benissimo e ha una qualità narrativa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Cade qualche goccia sul palco didove Giorgiaha presentato il suo libro, Io sono Giorgia, intervistata dal direttore di QN-il Resto del Carlino Michele Brambilla. Ma la pioggia non scoraggia la platea, accorsa numerosa, e meno che mai la relatrice. La quale, con un sorriso che prova a dissimulare un pizzico di imbarazzo, incassa subito i complimenti dell’intervistatore. Che esordisce menzionando un messaggio che ha inviato nei giorni scorsi alla. E che rinnova di fronte ai presenti: «Il libro è molto bello. Io l’ho letto tutto e posso dire con sincerità che è scritto benissimo e ha una qualità narrativa ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bologna, 'Bella ciao' vicino al raduno della Meloni: la polizia fa spegnere la musica - Ansa_ER : Comunali: Meloni 'candidato Bologna nelle prossime ore'. 'Profili tutti adeguati, non abbiamo posto veti' #ANSA - repubblica : Bologna, 'Bella ciao' vicino al raduno della Meloni: la polizia fa spegnere la musica - ilRosano : Oltre 300 persone a #Bologna per Giorgia Meloni. Dal chiosco vicino parte 'Bella Ciao' e la polizia stacca la music… - postutente1 : Eh ma la libraia che non vende il libro della Meloni, la cancel culture, la sofisticata cultura perbenista. -