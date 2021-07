Mattarella sul successo dell’Italia: “Hanno reso onore allo sport. A Mancini…” (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia rivince l’Europeo dopo 53 anni, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimersi così su tale successo: “Grande riconoscenza e merito a quello che Hanno fatto sia Roberto Mancini che i nostri giocatori, Hanno ben rappresentato l’Italia e Hanno reso onore allo sport“. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Influenza, colpiti già 125mila italiani Milano 2019 Rating Fitch BBB outlook negativo Di Maio in visita a Tripoli ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia rivince l’Europeo dopo 53 anni, e il presidente della Repubblica Sergioha voluto esprimersi così su tale: “Grande riconoscenza e merito a quello chefatto sia Roberto Mancini che i nostri giocatori,ben rappresentato l’Italia e“. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Influenza, colpiti già 125mila italiani Milano 2019 Rating Fitch BBB outlook negativo Di Maio in visita a Tripoli ...

