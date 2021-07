Mattarella ringrazia l’Italia: “Meritato di vincere al di là dei rigori, impresa da applausi” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Non è il giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Ieri sera avete Meritato di vincere ben al di là del risultato perché avete disputato questa partita con due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari, in quello stadio, e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. E’ stata un’impresa, che avete Meritato più di quanto dica il punteggio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso pronunciato all’incontro al Quirinale con la Nazionale di calcio che ha vinto Euro 2020 contro l’Inghilterra e con Matteo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “Non è il giorno di discorsi ma dimenti. Ieri sera avetediben al di là del risultato perché avete disputato questa partita con due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari, in quello stadio, e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. E’ stata un’, che avetepiù di quanto dica il punteggio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo discorso pronunciato all’incontro al Quirinale con la Nazionale di calcio che ha vinto Euro 2020 contro l’Inghilterra e con Matteo ...

