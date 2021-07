Mattarella e Draghi agli Azzurri: "Avete meritato pienamente il titolo europeo". Bagno di folla a Roma per gli atleti (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - “Ieri Avete meritato di vincere, più di quanto non dica il risultato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli Azzurri ricevuti nei Giardini del Quirinale. “Avete reso onore allo sport, per il legame lungo che vi ha unito, manifestando armonia di squadra nel gioco e tra voi. Complimenti e grazie per questo a Roberto Mancini”, ha aggiunto il capo dello Stato. “La seconda parata di Donnarumma ha reso felici milioni di tifosi in tutto il mondo”, ha poi affermato Mattarella, ringraziando il portiere “migliore giocatore degli europei”. Il ct ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - “Ieridi vincere, più di quanto non dica il risultato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergioricevuti nei Giardini del Quirinale. “reso onore allo sport, per il legame lungo che vi ha unito, manifestando armonia di squadra nel gioco e tra voi. Complimenti e grazie per questo a Roberto Mancini”, ha aggiunto il capo dello Stato. “La seconda parata di Donnarumma ha reso felici milioni di tifosi in tutto il mondo”, ha poi affermato, ringraziando il portiere “migliore giocatore degli europei”. Il ct ...

