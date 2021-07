Mario Golf distrutto dalla rivista EDGE Monster Hunter Stories 2 solo sufficienza striminzita

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 12 luglio 2021) L'ultima edizione dellaè arrivata per tutti gli abbonati e il numero di questo mese contiene tre grandi recensioni che sono2: Wings of Ruin, Scarlet Nexus e: Super Rush. A vedere dai voti assegnati, questo mese chi ha fatto le recensioni non ha avuto pietà, soprattutto per quanto riguarda, che si è beccato un "bel" 4. Non è andata meglio a2 che è riuscito a prendere appena appena la ...