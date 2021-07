“Mancini mi ha chiamato alle 3, non mi hanno fatto dormire ‘sti disgrazieti”. La notte magica di “Oronzo Canà” (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – “Roberto Mancini mi ha chiamato alle 3 per dirmi ‘Grazie Lino”, non mi hanno fatto dormire ‘sti disgrazieti“: così Lino Banfi (in arte Oronzo Canà) racconta la sua notte magica. Dopo la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra, con cui la Nazionale ha conquistato il titolo di campione d’Europa dopo 53 anni, gli Azzurri hanno giustamente festeggiato. E il mister ha pure telefonato al celebre attore pugliese, indimenticabile Oronzo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – “Robertomi ha3 per dirmi ‘Grazie Lino”, non mi“: così Lino Banfi (in arte) racconta la sua. Dopo la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra, con cui la Nazionale ha conquistato il titolo di campione d’Europa dopo 53 anni, gli Azzurrigiustamente festeggiato. E il mister ha pure telefonato al celebre attore pugliese, indimenticabile...

