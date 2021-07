Maltempo in arrivo, spostato a domenica il concerto di Alice (Di lunedì 12 luglio 2021) A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, il concerto di Alice, programmato per martedì 13 luglio, al Lazzaretto di Bergamo, è spostato a domenica 18 luglio. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. È possibile richiedere il rimborso presso la biglietteria di acquisto entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 15 luglio. Il concerto “Alice canta Battiato” è sold out. Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 luglio 2021) A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, ildi, programmato per martedì 13 luglio, al Lazzaretto di Bergamo, è18 luglio. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. È possibile richiedere il rimborso presso la biglietteria di acquisto entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 15 luglio. Ilcanta Battiato” è sold out., nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al ...

