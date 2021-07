Maltempo da domani: i temporali spaccano l’Italia, ecco dove (Di lunedì 12 luglio 2021) cambierà il tempo. Grandine (Pixabay)Ancora bel tempo e temperature elevate per la giornata di oggi, ma da domani sono previsti sostanziali cambiamenti. Da martedì 13 luglio si prevede ifatti l’arrivo di un ciclone che farà sì che attui un repentino peggioramento delle condizioni climatiche. La conseguenza più immediata sarà l’arrivo di forti temporali, che in alcuni casi, potranno essere accompagnati da intense grandinate. Parallelamente si assisterà ad un calo, in alcune regioni anche consistente, delle temperature. Ti potrebbe interessare>>> Meteo, nel week end sole ma con il rischio di temporali Un quadro ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021) cambierà il tempo. Grandine (Pixabay)Ancora bel tempo e temperature elevate per la giornata di oggi, ma dasono previsti sostanziali cambiamenti. Da martedì 13 luglio si prevede ifatti l’arrivo di un ciclone che farà sì che attui un repentino peggioramento delle condizioni climatiche. La conseguenza più immediata sarà l’arrivo di forti, che in alcuni casi, potranno essere accompagnati da intense grandinate. Parallelamente si assisterà ad un calo, in alcune regioni anche consistente, delle temperature. Ti potrebbe interessare>>> Meteo, nel week end sole ma con il rischio diUn quadro ...

