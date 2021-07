Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria chiedono un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e la formazione dei medici di famiglia (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di medicina generale per una migliore presa in carico. È attorno a queste necessità che regioni come Marche, Umbria e Abruzzo stanno lavorando per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Unad hoc per iper la, unaper idel medico dina generale per una migliore presa in carico. È attorno a queste necessità che regioni comestanno lavorando per ...

Advertising

informazionecs : Malattie rare: l'Abruzzo chiede un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete int… - uniamofimronlus : RT @PolicyMaker_mag: Si terranno domani, martedì 13 luglio, in commissione Igiene e #sanità del #Senato le audizioni informali su DDL 2255… - PolicyMaker_mag : Si terranno domani, martedì 13 luglio, in commissione Igiene e #sanità del #Senato le audizioni informali su DDL 22… - CambiamoL : RT @MOTORESANITA: Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori Clin… - asl2abruzzo : RT @MOTORESANITA: Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori Clin… -