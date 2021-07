Malagò al Quirinale: “Sport italiano mai così apprezzato, siamo orgogliosi” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Lo Sport italiano oggi come mai è forte e apprezzato. I colleghi del Cio mi hanno inondato di complimenti. Calcio e tennis rendono grande l’Italia, rendono grande il nostro Sport e il nostro Paese non può che esserne felice”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del suo discorso al Quirinale dove la Nazionale di calcio e Matteo Berrettini sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Presidente, con la sua consueta proverbiale sensibilità nei confronti del nostro mondo ha voluto pensare ai protagonisti, sia nel caso di vittoria che ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “Looggi come mai è forte e. I colleghi del Cio mi hanno inondato di complimenti. Calcio e tennis rendono grande l’Italia, rendono grande il nostroe il nostro Paese non può che esserne felice”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni, nel corso del suo discorso aldove la Nazionale di calcio e Matteo Berrettini sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Presidente, con la sua consueta proverbiale sensibilità nei confronti del nostro mondo ha voluto pensare ai protagonisti, sia nel caso di vittoria che ...

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Quirinale Mancini: "Siamo felici per tutti gli italiani". Bonucci e Chiellini: "Dedicata ai nostri tifosi, ora siamo leggende" ... che domani riceverà gli Azzurri al Quirinale: "Grande riconoscenza a Mancini e ai giocatori". Alla Nazionale anche i complimenti di Vezzali, Malagò e Matteo Berrettini. Donnarumma premiato come ...

Da Beckham a Jagger e Adele, tutti i vip di questa sera a Wembley Comunque vada, Mattarella lunedì riceverà al Quirinale la Nazionale, con loro anche il tennista ... Rimane a casa anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, SPORTEVAI - 11 - 07 - 2021 08:59 Euro ...

