Madre e figlio ritrovati morti nel laboratorio della loro panetteria (Di lunedì 12 luglio 2021) Madre e figlio sono stati rinvenuti morti nel laboratorio della loro storica panetteria in provincia di Cuneo: ad ucciderli le esalazioni di monossido di carbonio (Getty Images)Una donna di 78 anni e il figlio 43 anni sono morti nella loro storica panetteria a Torre Mondovì, in provincia di Cuneo, per le esalazioni di monossido di carbonio. Nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per i due panettieri non c’è stato nulla da fare. A scoprire ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021)sono stati rinvenutinelstoricain provincia di Cuneo: ad ucciderli le esalazioni di monossido di carbonio (Getty Images)Una donna di 78 anni e il43 anni sononellastoricaa Torre Mondovì, in provincia di Cuneo, per le esalazioni di monossido di carbonio. Nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per i due panettieri non c’è stato nulla da fare. A scoprire ...

