Madonna festeggia la vittoria dell’Italia, Adele ringrazia la squadra inglese (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono diverse le celebrità americane con origini italiane, ma quella che si ricorda più spesso del nostro paese è senza ombra di dubbio la regina del pop. Ieri Madonna in occasione della finale degli Euro 2020 ha fatto il tifo per la nostra squadra: “E adesso è il momento della finale. Forza Italia!“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@Madonna) Madonna ‘italians do it better’. Subito dopo la vittoria dell’Italia, la cantante di Like a Virgin ha festeggiato con l’iconica foto in cui ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono diverse le celebrità americane con origini italiane, ma quella che si ricorda più spesso del nostro paese è senza ombra di dubbio la regina del pop. Ieriin occasione della finale degli Euro 2020 ha fatto il tifo per la nostra: “E adesso è il momento della finale. Forza Italia!“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@‘italians do it better’. Subito dopo la, la cantante di Like a Virgin hato con l’iconica foto in cui ...

A Bagnolo 530 anni fa apparve la Madonna a Caterina d'Olmo Oggi, 10 luglio, a Bagnolo Mella si festeggia l'apparizione della Madonna ad una fanciulla di nome Caterina. Ricorre infatti il 530esimo anniversario dell'apparizione della Madonna della Stella a Caterina dell'Olmo.

