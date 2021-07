“Ma perché…” Europei | il gesto choc dei calciatori inglesi dopo la finale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa, la delusione deinon ha pari. Impossibile per l’Inghilterra accettare la realtà: il sogno della coppa è stato accompagnato per così tanto tempo che il ‘risveglio’, poi, non poteva che somigliare solo a un brutto sogno. E invece, l’Inghilterra apre gli occhi all’indomani della partitacon una sconfitta troppo dura. Ilin campo dei giocatori è stato inevitabile. Hanno esitato, gli italiani, davanti agli Azzurri che trasudavano tutta la tensione del momento. Quasi 53 anni senza quella coppa da portare a casa, ma il sogno di poter rispolverare la bacheca dei trofei. Il sogno per gli Azzurri ...