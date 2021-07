«Ma ha capito che avevamo vinto?»: l’esilarante reazione di Donnarumma dopo la parata finale (video) (Di lunedì 12 luglio 2021) Di certezze se ne sono consolidate molte: è stato «immenso»; è il nuovo «eroe nazionale»; è «un mito». Sono i social il termometro di quello che gli italiani pensano, senza alcun dubbio, di Gianluigi Donnarumma, che non a caso è stato anche premiato come miglior giocatore degli Europei 2020. Eppure, all’indomani della finale, un dubbio resta: ma Gigio, dopo aver parato il rigore finale, si è accorto che aveva consegnato la vittoria all’Italia? A giudicare dalle riprese di quel momento, infatti, sembrerebbe di no. Gigio che para e poi… «va a prendersi il caffè» Su Twitter spopola il video del momento ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Di certezze se ne sono consolidate molte: è stato «immenso»; è il nuovo «eroe nazionale»; è «un mito». Sono i social il termometro di quello che gli italiani pensano, senza alcun dubbio, di Gianluigi, che non a caso è stato anche premiato come miglior giocatore degli Europei 2020. Eppure, all’indomani della, un dubbio resta: ma Gigio,aver parato il rigore, si è accorto che aveva consegnato la vittoria all’Italia? A giudicare dalle riprese di quel momento, infatti, sembrerebbe di no. Gigio che para e poi… «va a prendersi il caffè» Su Twitter spopola ildel momento ...

Advertising

AlbertoBagnai : Ma sai che non avevo capito perché avevano bloccato l’amico meridionalista? Per omofobia!? È tutto bellissimo… - matteosalvinimi : ...“aiutare i bambini nel loro percorso di transizione' di sesso, pronunciate in diretta sui SUOI canali social e d… - ManlioDS : Ci prendono in giro da sempre e ancora non hanno capito che dietro l’ostentato amore per la mamma, c’è la forza del… - tsmellony : @alelu210 @michelenutrica1 Ti ho chiesto come ti muoveresti, mi hai risposto e mi sembra di averti dato ragione su… - stellainblack : @diegoebasta5 @fakemattarella @GaetanoBresci9 Forse buono soprattutto che non l’aveva capito neanche Donnarumma. -