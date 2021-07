M5s, trovato l’accordo Conte-Grillo. Cosa è successo (Di lunedì 12 luglio 2021) Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno trovato l’accordo sulla nuova struttura del Movimento 5 Stelle, si voterà a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S. Lo annuncia Vito Crimi, reggente 5 Stelle, nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi. “Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Beppee Giuseppehannosulla nuova struttura del Movimento 5 Stelle, si voterà a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S. Lo annuncia Vito Crimi, reggente 5 Stelle, nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi. “Beppee Giuseppehanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che ...

