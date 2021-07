M5s, Meloni: “Conte ha trovato il suo quid per Grillo” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo Contenti di sapere che Conte ha trovato il suo ‘quid’ per Grillo dopo di che vedremo…in particolare sul tema della giustizia che si sapeva essere particolarmente complesso per mettere insieme una maggioranza così variegata”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, arrivando ai Giardini Margherita a Bologna per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”, intervistata da Michele Brambilla, direttore del Qn. cin/mgg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamonti di sapere chehail suo ‘’ perdopo di che vedremo…in particolare sul tema della giustizia che si sapeva essere particolarmente complesso per mettere insieme una maggioranza così variegata”. Così Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, arrivando ai Giardini Margherita a Bologna per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”, intervistata da Michele Brambilla, direttore del Qn. cin/mgg su Il Corriere della Città.

