M5S, c’è l’accodo tra Conte e Grillo per il nuovo statuto del Movimento (Di lunedì 12 luglio 2021) Accordo trovato tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte per il nuovo statuto del M5S. A dare la notizia Vito Crimi nell’assemblea dei gruppi del Movimento 5 Stelle. Soddisfazione espressa anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico. Attese ora le votazioni dei grillini M5S, l’accordo tra Conte e Grillo Beppe Grillo e Giuseppe Conte, fonte affariitaliani.itDopo giorni di scontri e polemiche è arrivato l’accordo sul nuovo statuto del M5s tra Giuseppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Accordo trovato tra Beppee Giuseppeper ildel M5S. A dare la notizia Vito Crimi nell’assemblea dei gruppi del5 Stelle. Soddisfazione espressa anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico. Attese ora le votazioni dei grillini M5S, l’accordo traBeppee Giuseppe, fonte affariitaliani.itDopo giorni di scontri e polemiche è arrivato l’accordo suldel M5s tra Giuseppe ...

