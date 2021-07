Love is in the air, le anticipazioni del 13 luglio: il dubbio di Serkan (Di lunedì 12 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 13 luglio. Serkan si trova di fronte ad un bivio e non sa che scelta prendere. Cosa succederà ora? Love is in the air: Serkan al lavoro in ufficioFerit, in qualità di consulente della Art Life, si trovava ad un passo dal chiudere un affare importantissimo per l’azienda. Serkan, però, blocca tutto all’ultimo momento: il Bolat non riesce assolutamente a fidarsi del fidanzato di Selin, socio di Kaan Karadag. Al momento della firma, quindi, si rifiuta di collaborare con il noto architetto Efe Akman. Dopo quanto accaduto, ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 12 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 13si trova di fronte ad un bivio e non sa che scelta prendere. Cosa succederà ora?is in the air:al lavoro in ufficioFerit, in qualità di consulente della Art Life, si trovava ad un passo dal chiudere un affare importantissimo per l’azienda., però, blocca tutto all’ultimo momento: il Bolat non riesce assolutamente a fidarsi del fidanzato di Selin, socio di Kaan Karadag. Al momento della firma, quindi, si rifiuta di collaborare con il noto architetto Efe Akman. Dopo quanto accaduto, ...

