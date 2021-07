Lotta all'antimicrobico resistenza: in Puglia è urgente potenziare la diagnostica microbiologica rapida, la formazione di infermieri e medici e di specialisti non infettivologi per prescrivere antibiotici in maniera appropriata (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - Bari, 12 luglio 2021-Ogni anno in Italia dal 7 al 10% dei pazienti va incontro ad un'infezione batterica multiresistente. 284mila sono i pazienti colpiti da infezioni correlate all'assistenza (ICA) con circa 10mila decessi annui causati da infezioni da batteri antibiotico resistenti e una perdita in anni di vita che è la più elevata d'Europa. Non c'è più tempo contro l'antimicrobico resistenza, è urgente impiegare le energie nel potenziare la diagnostica microbiologica rapida, la formazione del personale infermieristico e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - Bari, 12 luglio 2021-Ogni anno in Italia dal 7 al 10% dei pazienti va incontro ad un'infezione batterica multiresistente. 284mila sono i pazienti colpiti da infezioni correlate all'assistenza (ICA) con circa 10mila decessi annui causati da infezioni da batteri antibiotico resistenti e una perdita in anni di vita che è la più elevata d'Europa. Non c'è più tempo contro l', èimpiegare le energie nella, ladel personalestico e ...

